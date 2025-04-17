Верховный суд приостановил запрет деятельности движения «Талибан» в России

Верховный суд России по иску Генеральной прокуратуры приостановил запрет деятельности движения «Талибан*» в России. Об этом сообщил «Коммерсант».

Отмечается что заседание прошло 17 апреля в закрытом режиме. Решение по нему вступило в силу незамедлительно.

Движение «Талибан*» признано в России террористическим с марта 2003 года по решению Верховного суда. 15 августа 2021-го талибы пришли к власти в Афганистане. С марта 2022 года у РФ установлены дипломатические отношения с Афганистаном. С просьбой о приостановке запрета движения «Талибан*» в России Генпрокуратура обратилась в конце марта.

* «Движение Талибан» — Организация включена в Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими.