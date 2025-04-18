Погода в Калининградской области 18 апреля

Днём в пятницу, 18 апреля, в Калининградской области ожидается облачная погода с небольшими кратковременными дождями. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура будет в районе +27°C. Ветер, как обещают синоптики, будет южный, около двух метров в секунду. Атмосферное давление — 755 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +22°C. В центре региона дневная температура составит +27°C, на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы ожидается +29°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах чуть прохладнее (до +12°C), а на востоке региона теплее (до +15°C). На территории всего региона пройдут небольшие дожди.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в пятницу ждёт малооблачная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +14,2°C, днём поднимется до +26,7°C, а вечером опустится до +21°C. Утром прогнозируется юго-восточный ветер, который днём сменится на южный, а затем снова на западный. Влажность — на уровне 49–74%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о жаркой пятнице с вероятностью локальных гроз и ливней.

«Днем в Калининграде и области воздух прогреется до +25....+28℃ (местами до +29℃), на побережье +19...+25℃, во второй половине дня при смене потока со стороны моря может похолодать до +14...+19℃, при похолодании вероятна дымка/туман. Утром и днем малооблачно/переменная облачность, без существенных осадков. Вечером (особенно поздним) по области, особенно на юге и западе вероятны локальные ливни и грозы, есть вероятность выпадения града (до 2-4 см) и шквалистого усиления ветра до 17-22 м/с. Ветер в течение суток преимущественно южный/юго-восточный, слабый (за исключением гроз), 3-7 м/с», — добавляют синоптики-любители.