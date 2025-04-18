Скульптуру женщины с венком в Светлогорске отправили «в отпуск»

Скульптуру женщины с венком, расположенную на склоне холма восточнее Тихого озера в Светлогорске, на несколько недель отправляют «в отпуск». Об этом сообщил глава администрации Светлогорского городского округа Владимир Бондаренко.

«Девушка с Калининградского проспекта на пару недель покинет нас. За время ее отпуска, который однозначно положительно скажется на ее внешности, отремонтируем постамент, там же появится новая клумба», — рассказал он.

Кроме того, Бондаренко пообещал до конца года восстановить пешеходный маршрут от скульптуры до Богатырской аллеи.