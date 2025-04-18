КЖД: с 1 мая начнут курсировать пригородные поезда в Краснолесье и Железнодорожный

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С 1 мая на Калининградской железной дороге начнут курсировать пригородные поезда в поселки Краснолесье и Железнодорожный. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

Рельсовые автобусы будут отправляться по выходным и праздничным дням. В частности, они назначены на 1, 2, 3, 4 и 8, 9, 10 и 11 мая. Пригородный поезд сообщением Калининград — Железнодорожный будет отправляться с Южного вокзала в 9:15 и прибывать на станцию назначения в 11:35. Время отправления из Железнодорожного — 15:25, прибытия на Южный вокзал — 17:46. В пути предусмотрена остановка на станции Черняховск продолжительностью 15 минут. Поезд в Краснолесье будет отправляться с Южного вокзала в 9:55 и прибывать на конечный пункт в 12:35. В пути предусмотрены остановки на станциях в Черняховске, Гусеве и Нестерове. Обратно в Калининград поезд отправится в 18:25 и прибудет на Южный вокзал в 21:00.

Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и телеграм-боте «Электрички РЖД».

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