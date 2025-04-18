В Калининградской области запретили использование беспилотных воздушных судов

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В Калининградской области ввели запрет на использование беспилотных воздушных судов. Соответствующий указ Алексея Беспрозванных опубликован на официальном портале правовой информации.

Запрет вступил в силу 17 апреля 2025 года. Указ предусматривает ряд исключений. В их числе суда, используемые органами государственной власти Калининградской области и подведомственными им организациями, федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами и подведомственными им организациями, а также органами местного самоуправления муниципальных образований.

Указ действует до снятия режима (уровня базовой готовности), введенного пунктом 5 Указа Президента РФ «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756».

Об обнаружении беспилотников в небе жители Калининградской области могут сообщать по телефону 112. Эта информация передаётся в дежурную службу Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Калининградской области. При подтверждении неправомерности Управление направляет данные в территориальное подразделение министерства, которое принимает меры по пресечению полёта, изъятию судна, нахождению внешнего пилота и подготовке материалов по привлечению его к административной ответственности.

Организации, планирующие использование беспилотных воздушных судов, должны направить в профильный исполнительный орган обращение с указанием данных о цели использования, территории, над которой планируется использование, дате и времени вылета и посадки, об ответственном лице, а также характеристик судна. Орган рассматривает обращение в течение 10 рабочих дней.

Власти предложили запретить использование беспилотных летательных объектов в воздухе над регионом в сентябре 2024 года. Ранее в области уже запрещали использования БПЛА. В мае 2023 года его ввели на несколько дней и отменили в середине месяца.

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