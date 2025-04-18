СМИ: «Райффайзенбанк» приостановил продажу собственных отделений в России

СМИ: «Райффайзенбанк» приостановил продажу собственных отделений в России
Фото: «Новый Калининград»
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Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International приостановила попытки продать свой российский бизнес на фоне улучшения отношений США и России. Об этом пишет RTVI со ссылкой на Financial Times.

Американская газета со ссылкой на источники сообщает, что группа приостановила попытки продать российскую «дочку» ещё в феврале, когда возобновились контакты между Москвой и Вашингтоном. По словам собеседников, это делается для того, чтобы оценить ситуацию и понять, изменится ли позиция властей США. Другой источник издания отметил, что ситуация внутри компании всё ещё может измениться.

Напомним, 5 сентября Арбитражный суд Калининградской области вынес решение об аресте пакета акций крупнейшего иностранного банка в РФ — «Райффайзенбанка». Арест был наложен в качестве обеспечительной меры по иску ранее принадлежавшей Олегу Дерипаске Rasperia Trading Limited. Компания обвиняет ответчиков в захвате корпоративного контроля в Strabag, отстранении представителей Rasperia от собраний акционеров и невыплате дивидендов. Всего по иску проходили десять ответчиков, включая российский Райффайзенбанк и австрийский строительный концерн Strabag.

В январе суд обязал российский «Райффайзенбанк» выплатить более 2 млрд евро МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед». Представлявший на заседании интересы банка адвокат Андрей Тимчук назвал процесс «попыткой принудительной продажи заблокированных активов через российский суд с неправомерно завышенной выгодой». Он отметил, что иск «Распериа» основан на внутреннем конфликте с акционерами Strabag SE и не имеет отношения к кредитной организации.

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