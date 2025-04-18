Часть маршруток № 147 намерены заменить автобусами

С 19 апреля на маршруте № 147 «ТЦ „Леруа Мерлен“ — пос. Яблоневка» изменится класс автобусов. Вместо нескольких маршруток на линию выйдут автобусы большого класса на 85 мест, из которых 40 — сидячие. Об этом сообщает региональное мининфраструктуры.

Всего на линии будут курсировать два микроавтобуса, два автобуса среднего класса и четыре больших автобуса.

«В самом расписании кардинальных изменений не будет, так как большие автобусы заменят микрики, которые не успевали вывозить всех пассажиров во время пиковых нагрузок», — уверяет ведомство.