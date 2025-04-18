Долги россиян по кредитам и микрозаймам достигли 2,3 трлн рублей

Проблемные долги граждан по кредитам и микрозаймам с просрочкой свыше 30 дней на апрель достигли 2,3 трлн руб. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимира Шикина.



По его словам, это около 22 млн кредитных договоров, оформленных на более чем 7 млн человек. То есть на одного должника приходится сейчас более трех кредитных договоров, что, как сказал Шикин, является «высокой концентрацией». Встречаются отдельные случаи, когда у одного должника более десяти просроченных обязательств перед банками и микрофинасовыми организациями (МФО).

Из общего количества проблемных долгов основная доля приходится именно на микрозаймы — 46,88% (более 10 млн шт.). Другая часть — это необеспеченные банковские кредиты: 29,46% (6,48 млн) потребкредитов и еще 22,32% (4,91 млн) кредитных карт, следует из презентации НБКИ. Шикин отметил, что на автокредиты и ипотеку приходится очень малая доля — 0,89% (200 000 шт.) и 0,45% (100 000 шт.) соответственно.

По объему просрочки наибольшую долю составляют необеспеченные банковские кредиты — 53%, или 1,2 трлн руб.