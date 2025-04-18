В регионе хотят оценить качество условий оказания услуг учреждениями культуры

В Калининградской области планируют провести социологическое исследование с целью независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры в 2025 году. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится «Ресурсный образовательно-методический центр». На работы выделяют 103 тыс. рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В феврале на сайте регионального центра торгов была анонсирована закупка на проведение социологического исследования в виде сбора, обобщения и анализа информации о качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания Калининградской области.