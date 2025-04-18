Проект строительства Центра прогресса бокса в Калининграде прошёл экспертизу

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Госэкспертиза одобрила проект строительства Центра прогресса бокса в Калининграде. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Учреждение планируют построить на ул. Железнодорожной, 10. В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проектную документацию готовила компания «Калининградпромпроект». Указанный застройщик — калининградская спортивная школа № 12 по боксу. Технический заказчик — «Управление капитального строительства» Калининграда. Положительное заключение получено 18 апреля 2025 года.

Изначально строительство центра оценивали в 133 млн рублей. В 2022 году сумма выросла до 282 млн. Ввести учреждение в эксплуатацию планировали в 2022 году, затем срок перенесли на 2024-й. Власти рассчитывали, что госэкспертиза утвердит проект в декабре 2022 года, а строительные работы начнутся в августе 2023 года.

В декабре 2024 года губернатор Алексей Беспрозванных сообщал, что проект ещё проходит экспертизу.

Согласно проекту адресной инвестиционной программы Калининграда на 2025 и плановый период 2026- 2027 годов, за три года в городе должно появиться четыре новых спортивных сооружения: физкультурно-оздоровительный комплекс и Центр прогресса бокса на ул. Железнодорожной, физкультурно-оздоровительные комплексы на ул. Докука и ул. Барклая де Толли.

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