Суд: деятельность кадетской школы-интерната на Желябова приостановлена на 25 суток

Деятельность кадетской школы-интерната Андрея Первозванного приостановлена из-за нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В Центральный районный суд обратились органы пожарного надзора МЧС с просьбой привлечь к ответственности кадетскую школу-интернат «Андрея Первозванного кадетский морской корпус» за грубые нарушения пожарной безопасности, применить административное наказание — приостановить деятельность объекта, расположенного по адресу: г. Калининград, пер. Желябова, д. 9.

В обосновании указано, что в ходе проведенной 25 марта проверки пожнадзором выявлены признаки повторного административного правонарушения. В школе, где учатся и проживают дети, не обеспечена работа источников противопожарного водоснабжения, неисправны системы противодымовой защиты, а эвакуационные пути и выходы отсутствуют и (или) не соответствуют требованиям пожарной безопасности. При таких обстоятельствах создается реальная угроза причинения вреда здоровью и гибели людей в случае возникновения пожара.

Суд установил, что такое же правонарушение было выявлено и в июле 2024 года. Кадетская школа-интернат была привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ. Организации было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 рублей. Тогда же для обеспечения безопасности обучающихся и иных лиц было выдано предписание о немедленном устранении выявленных нарушений. Однако требования предписания за прошедшие с того момента 9 месяцев выполнены не было — в школе продолжали учиться и проживать дети, чье здоровье и жизнь подвергаются опасности.

Постановлением Центрального районного суда ГБОУ Калининградской области кадетской школе-интернату «Андрея Первозванного кадетский морской корпус» назначено наказание в виде административного приостановления деятельности путём запрета эксплуатации здания, в пер. Желябова, д. 9, на 25 суток. Постановление не вступило в законную силу.

Получить оперативный комментарий в администрации учебного заведения «Новому Калининграду» не удалось: руководства не оказалось на месте.