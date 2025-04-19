Погода в Калининградской области 19 апреля

Днём в субботу, 19 апреля, в Калининградской области ожидается переменная облачность. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +22°C. Атмосферное давление — 757 мм, ветер юго-западный, 3 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +14°C, на востоке области — до +23°C. Ночью в приморских муниципалитетах ожидается до +12°C, а на востоке — +15°C. При этом Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует осадки на всей территории региона.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу облачно. Температура утром +16,2°C, днём +19,8°C, вечером +11,9°C. Влажность составит до 93%, давление — 756 мм. Ветер юго-западный, 3м/с.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в субботу «днём на побережье и западе региона +7...+12℃, в Калининграде +13...+16℃, на востоке области (Черняховский, Неманский, Гусевский, Краснознаменский, Озерский, Нестеровский, Правдинский рн) до +17...+23℃. Днем облачно/облачно с прояснениями, в Калининграде вероятны дожди утром и в течение дня (преимущественно в первой половине дня), на востоке области ливни и грозы возможны днем и вечером. Ветер преимущественно западный/северо-западный (ночью и утром по области южный/юго-западный), слабый (3-6 м/с), при осадках на востоке порывистый».