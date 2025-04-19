Опрос: 14 % работающих калининградцев планируют продлить майские праздники

14% работающих калининградцев планируют продлить майские праздники отгулами и отпусками. Такие данные приведены в результатах опроса сервиса SuperJob.

Опрос провели с 11 по 15 апреля 2025 года. В нём приняло участие трудоустроенные представители экономически активного населения Калининграда. Так, 14% работающих планируют присоединять к праздничным и выходным дням отгулы или отпуск. Чаще всего подобными планами делились жители города от 35 до 45 лет. 48% планируют выйти на работу по окончании праздников. 19% пока ещё не определились с решением, столько же респондентов трудится по сменному графику.

«Среди калининградцев от 35 до 45 лет планирующих присоединить отпуск к праздничным дням больше, чем среди тех, кто моложе, и тех, кто старше. Чем выше уровень дохода, тем чаще калининградцы хотят продлить свой отдых в мае. Среди респондентов с доходом до 50 тыс. рублей такой план есть лишь у 1 из 10 опрошенных, а среди горожан с доходом от 100 тыс. рублей — у 20%», — говорится в результатах опроса.