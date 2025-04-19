Педагог из Светлогорска перевела «сотруднику службы безопасности» 5,5 млн рублей

Педагог из Светлогорска перевела «сотруднику службы безопасности» 5,5 млн рублей
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Педагог из Светлогорска перевела «сотруднику службы безопасности» 5,5 млн рублей. Об этом сообщило УМВД России по Калининградской области в своём телеграм-канале.

Женщина получила сообщение в мессенджере от якобы коллеги. Та сообщила ей, что позвонит сотрудник силовых структур, и попросила отвечать на его вопросы. Дозвониться до коллеги, чтобы убедиться в правдивости, педагог не смогла. Затем женщине поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником службы безопасности. Он сообщил, что ведется проверка граждан на причастность к финансированию иностранных государств.

«Собеседник убедил пенсионерку передать денежные средства для проведения экспертизы, чтобы обезопасить ее накопления. Взволнованная женщина выполнила все указания незнакомца и перевела через банкомат 1 500 000 рублей личных накоплений и 4 000 000 рублей, принадлежащих сыну, на счет, который продиктовал звонивший. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ „Мошенничество в особо крупном размере“», — сообщило УМВД.

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