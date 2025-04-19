В Калининграде побит рекорд максимальной температуры апреля. Об этом сообщили эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области.

Максимальный показатель температуры в городе зафиксировали на метеостанции Низовье 18 апреля. Воздух прогрелся до +28,8°С, выше за всю историю метеонаблюдений с 1947 года не было. Предыдущий рекорд был установлен в 2012-м. Тогда в Калининграде зафиксировали +28,5°С.

«В Черняховске, Храброво и Железнодорожном воздух прогрелся до +29°С, в Советске до невероятных +29,5°С (!!!), Пионерский (+26,3°С), Балтийск (+24,4°С). Естественно, повсеместно перекрыты суточные максимумы», — говорится в сообщении.