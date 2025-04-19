Правительство России учредило стипендию имени Владимира Жириновского

Правительство России учредило стипендию имени бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом кабинет министров сообщил в своём телеграм-канале.

Стипендию вводят с 1 сентября 2025 года. Её будут получать студенты и курсанты вузов, а также аспиранты и адъюнкты, имеющие значительные достижения в области востоковедения и государственного управления. Постановление об утверждении выплаты подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Стипендии будут назначать ежегодно. 10 стипендий будут получать студенты. Их размер составит 15 тыс. рублей. На аспирантов предусмотрели такое же количество выплат, однако их размер будет больше — 20 тыс. рублей.

«Стипендии будут назначаться на 12 месяцев по результатам конкурсного отбора, который будут проводить специалисты Минобрнауки. Для того чтобы претендовать на получение стипендий, кандидаты по итогам аттестаций должны иметь оценки „отлично“ и „хорошо“. Кроме того, от них требуются публикации в научных изданиях и участие в конференциях. Также во внимание будут приниматься гранты, полученные студентом или аспирантом на выполнение научно-исследовательской работы или его победа во всероссийском или международном конкурсе», — говорится в сообщении правительства России.