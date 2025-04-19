В российских школах планируют ввести единое расписание уроков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра просвещения государства Сергея Кравцова.

Ожидается, что штатные расписания позволят выявить нагрузку на учителей, а также сколько уроков и для какого числа учащихся провел педагог. Работа по единому расписанию уроков, по словам главы ведомства, находится на завершающей стадии. С 1 сентября также вводится единое планирование по школьным предметам. При этом устанавливается и нормирование контрольных и проверочных работ, включая ВПР. Их количество теперь не должно превышать 10 % от общего числа уроков по программе.

Заместителя директора Института содержания и методов обучения (ИСМО) Людмила Лагунова отметила, что эта инициатива поможет школьникам легко переходить из одной школы в другую, если такая необходимость есть. «Это минимизирует случаи, когда перейдя из одной школы в другую, переехав в другой регион, ребенок сталкивается с тем, что у него „выпал“, например, целый раздел по биологии (вариантов программ по биологии не так давно было больше 15)», — заявила она.