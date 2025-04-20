Погода в Калининградской области 20 апреля

Днём в воскресенье, 20 апреля, в Калининграде ожидается облачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +21°C. Атмосферное давление — 755 мм, ветер юго-западный, 1 м/с. Вероятность осадков — 0%.
На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +16°C, на востоке области +23°C. На всей территории региона ожидается небольшой дождь.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье облачно. Температура утром +10°C, днём +19°C, вечером +14°C. Влажность составит 88%, давление — 756 мм.В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что «праздничное воскресенье встречает нас спокойной и облачной с прояснениями погодой (солнечно — преимущественно на востоке, пасмурно — на западе). Пасха пройдёт вполне комфортно: при переменной облачности в Калининграде потеплеет к обеду до +17...+20°С, по востоку области до +19...+22°С, а на побережье будет прохладнее (+11...+16°С). В течение дня местами возможны слабые кратковременные дожди (преимущественно в центральной и восточной части региона), на побережье вечером не исключена дымка».