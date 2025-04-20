Погода в Калининградской области 20 апреля

Днём в воскресенье, 20 апреля, в Калининграде ожидается облачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +21°C. Атмосферное давление — 755 мм, ветер юго-западный, 1 м/с. Вероятность осадков — 0%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +16°C, на востоке области +23°C. На всей территории региона ожидается небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье облачно. Температура утром +10°C, днём +19°C, вечером +14°C. Влажность составит 88%, давление — 756 мм.