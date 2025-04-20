В Калининграде планируются перерывы в эфирном телерадиовещании

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В Калининграде ожидаются перерывы в эфирном телерадиовещании. 21 апреля филиал РТРС «Калининградский ОРТПЦ» планирует проводить ночные плановые профилактические работы и дневные неотложные работы на антенно-мачтовом сооружении на Советском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отмечают, что радиопередатчики необходимо отключить для обеспечения безопасности.

«С 12 часов ночи до 17 часов в областном центре ожидаются перерывы эфирного телевещания каналов первого и второго мультиплексов, а также радиостанций „Маяк“, „Вести ФM“, Радио России», «Радио Вера», «Радио Гордость», «Русское радио», «Новое радио», «Studio 21», «Радио 7», «Ретро FM», «Бизнес ФМ», «Комсомольская правда», «ПИ ФМ», «D FM»", — говорится в сообщении.

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