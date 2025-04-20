«Балтика» сыграла вничью с «Соколом» в 29-м туре Первой лиги

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Калининградская «Балтика» сыграла вничью с саратовским «Соколом» в 29-м туре Первой лиги. Матч проходил 20 апреля на «Ростех арене». Игра закончилась со счетом 1:1, сообщил корреспондент «Нового Калининграда». 

На 10-й минуте «Балтика» открыла счет. После дальнего удара Сергея Варатынова вратарь «Сокола» отбил мяч перед собой. Натан Гассама первым успел на добивание и с лету поразил ворота саратовской команды. На 29-й минуте после розыгрыша углового удара Сергей Пряхин попал в штангу ворот соперника. После перерыва «Сокол» сравнял счет. Мяч в пустой угол ворот отправил Артем Молодцов. Это первый гол, который калининградская команда пропустила дома в 2025 году. В дальнейшем инициатива была на стороне «Балтики», но реализовать имеющиеся моменты не удалось. Счет в матче 1:1. 

Калининградская команда уже 19 матчей не проигрывает в чемпионате. После 29-и игр «Балтика» имеет 63 очка и занимает первое место в таблице. Следующий матч «Балтика» проведет против «Урала» в Екатеринбурге 26 апреля. Матч начнется в 13:00 (0+).

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