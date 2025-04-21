Погода в Калининградской области 21 апреля

Днём в понедельник, 21 апреля, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +19°С, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление — 757 мм ртутного столба, ветер западный, 3 м/c.



На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +15°С, ночью +7°С, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +22°С, ночью +9°С, на всей территории области без осадков.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник малооблачно. Температура утром +9°С, днём +18°С, вечером +13°С. Атмосферное давление — 757 мм рт. ст. Влажность — 56%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в понедельник днём в центральной и восточной частях региона ожидается +18...+22°C, на побережье и в западной части +10...+15°C. Малооблачно/переменная облачность, местами не исключены локальные кратковременные дожди (особенно на востоке области), на побережье возможна дымка. Поздним вечером локальные дожди возможны на западе, в том числе в Калининграде. Ветер на побережье и западе преимущественно северный, по области переменный (днем на южный/юго-западный), слабый (3-6 м/с).

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн в Балтийском море — до 0,5 м.