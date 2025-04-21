«Не обойдётся без локальных ливней»: прогноз погоды в Калининграде на неделю

В ближайшие дни в Калининграде и области ожидается умеренно тёплая погода, которую ближе к концу недели сменит «основательное похолодание». Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Ближайшие дни будут тёплыми и комфортным, за исключением, пожалуй, побережья, где ввиду влияния моря не стоит ожидать летних температур. Тёплая и неустойчивая воздушная масса в циклонической ложбине поспособствует конвективным процессам, так что не обойдётся без локальных ливней (особенно во вторник), а по области местами ещё могут прогреметь грозы», — говорится в сообщении.

В понедельник днём в Калининграде до +17...+20°C, в центральной и восточной части региона +18...+22°C, на побережье и западе +10...+15°C, малооблачно/переменная облачность и местами не исключены локальные кратковременные дожди (особенно на востоке области), на побережье возможна дымка. Поздним вечером локальные дожди возможны и на западе, в том числе в Калининграде. Ветер на побережье и западе преимущественно северный, по области переменный (днём на южный/юго-западный), слабый (3-6 м/с).

Во вторник ночью +8...+13°C, облачно с прояснениями, в ночные и утренние часы вероятны периодические дожди/ливни, возможны грозы, с наибольшей вероятностью на западе (в том числе в Калининграде). Днём в Калининграде +13...+16°C, на побережье и западе +10...+14°C, в центральной и восточной части региона (Черняховский, Гусевский, Нестеровский, Неманский, Озерский, Правдинский, Краснознаменский р-н) до +17...+22°C, облачно с прояснениями и вероятны локальные дожди с грозами (особенно в центральной и восточной части региона). Вечером должно проясниться, без осадков. Ветер переменный (преимущественно северный/северо-западный), слабый (3-7 м/с), при осадках порывистый.

В среду ночью +4...+7°C, местами возможен туман (особенно на побережье). Днём в Калининграде +14...+17°C, на востоке области до +15...+19°C, на побережье +8...+13°C, малооблачно и без осадков, на побережье возможна дымка. Ветер преимущественно северный/северо-западный, слабый (2-5 м/с).

«В четверг, предварительно, характер погоды особо не изменится, а уже с пятницы начнётся основательное похолодание ввиду очередной перестройки атмосферной циркуляции: выход отрога гренландского антициклона на север Европы блокирует поступление тепла и принесёт арктическую воздушную массу, которая проникнет к нам в пятницу: в конце недели дневные температуры по области вряд ли превысят +10...+13°C даже с учётом апрельского солнца, а ночью температура опустится до слабых плюсовых значений», — говорится в прогнозе. Ночью не исключены заморозки, предупреждают синоптики.