За сутки пятеро жителей Калининградской области перевели мошенникам 5 млн рублей

За сутки пятеро жителей Калининградской области перевели мошенникам 5 млн рублей
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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За сутки пятеро жителей Калининградской области перевели мошенникам 5 млн рублей. Об этом в своём телеграм-канале сообщило региональное УМВД России.

Отмечается, что граждан обманули по одной и той же схеме. Каждому из жертв злоумышленники звонили через мессенджеры и представлялись сотрудниками банка, портала госуслуг или силовых структур. После этого собеседники предлагали под предлогом сохранности денег и противодействия мошенникам перевести средства на «безопасный счёт». Общая сумма ущерба составила почти 5 000 000 рублей.

«По данным фактам следователями ОМВД заведены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ „Мошенничество“. УМВД России по Калининградской области предупреждает: не верьте звонкам от незнакомцев, кем бы они ни представлялись. Мошенники используют различные поводы, чтобы получить от вас нужную им информацию. Не дайте себя обмануть!» — говорится в сообщении.

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