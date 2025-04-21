Пассажиропоток «Храброво» в первом квартале 2025-го составил почти 820 тысяч человек

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Пассажиропоток калининградского аэропорта «Храброво» в первом квартале 2025 года составил почти 820 тыс. человек. Об этом на оперативном совещании регионального правительства 21 апреля заявил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

Из представленной чиновником презентации следует, что по сравнению с первым кварталом 2024-го пассажиропоток аэропорта увеличился на 7,8 %. В этом году через «Храброво» прошли 819,7 тыс. человек. Поезда дальнего следования, курсирующие в Калининград и из него, перевезли за указанный период 80,6 тыс. человек. Это на 7,3 % больше показателя 2024-го. При этом туристических поездок в регион с января по март 2025-го было 390 тыс (+8 %).

«Мы проанализировали цифры первого квартала, экспертно получили от коллег, и видим, что уже, несмотря на то что не было в первом квартале у нас больших, крупных мероприятий и такой хорошей погоды, которая стоит сейчас, есть увеличение и по пассажиропотоку аэропорта „Храброво“, и по железной дороге. Мы полагаем, что если на начало года мы прогнозировали [увеличение туристического потока] на уровне 8 %, то скорее всего это будут все 15 %, может быть, будет больше», — резюмировал министр.

В начале апреля гендиректор «Храброво» Александр Корытный заявил, что по итогам 2024 года калининградский аэропорт впервые в истории вошел в первую десятку воздушных гаваней России по количеству обслуженных пассажиров. Он также уточнил, что в январе-феврале 2025 года пассажиропоток «Храброво» составил 539 тысяч 239 человек, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8, 4%.

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