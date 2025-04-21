Общую протяжённость пляжей Калининградской области увеличили на полкилометра

Общую протяжённость пляжей, которые будут задействованы во время купального сезона в Калининградской области, увеличили на полкилометра. Об этом на оперативном совещании регионального правительства 21 апреля заявил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

Согласно его отчёту, в 2025 году в области будет работать 20 морских пляжей. Их общая протяжённость составит 7,17 км, что на 550 м больше, чем в 2024-м. Помимо этого, в регионе будет действовать шесть адаптивных пляжей общей протяжённостью 300 м. В купальных местах будут установлены 20 спаспостов, на которых смогут работать 209 спасателей. Туалетов будет 28 штук, к ним также добавят 26 биотуалетов.

Пляжей с категорией «Синий флаг» в Калининградской области будет 10. Пять из них расположены в Зеленоградском округе, по два — в Пионерском и Янтарном. Ещё один — в Балтийском городском округе. Во время купального сезона жители и туристы региона смогут воспользоваться 71 парковкой. На них обустроены 4,1 тыс. мест.

В 2024 году купальный сезон открылся 31 мая. В Калининграде его завершили 20 сентября. 16 сентября сезон закрыли в Пионерском округе. В Зеленоградске можно было купаться до начала октября.