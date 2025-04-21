В Калининграде пройдёт заупокойная месса по папе римскому

В Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде пройдут заупокойные мессы по папе римскому Франциску. Об этом сообщил глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци в Telegram-канале Архиепархии Божией Матери в Москве.



В Калининграде месса пройдёт 25 апреля в 19:00 в храме св. Адальберта. В Москве и Санкт-Петербурге мессу проведут 24 апреля. В группе храма св. Адальберта «ВКонтакте» сообщили, что месса состоится также 21 апреля в 19:00.

Папа римский Франциск скончался утром 21 апреля. Понтифику было 88 лет. Папой римским его избрали 13 марта 2013 года. В феврале Франциска госпитализировали с пневмонией. 23 марта понтифика выписали из больницы, а в начале апреля он впервые появился на публике на площади Святого Петра в Ватикане. Тогда врач Серджио Альфьери назвал чудом тот факт, что 88-летний папа римский вернулся домой.