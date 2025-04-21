В Ватикане умер папа римский Франциск. Об этом 21 апреля сообщил «Коммерсант».

«Сегодня в 7:35 утра епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его церкви. Он научил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и всеобщей любовью, особенно в пользу самых бедных и обездоленных», — говорится в заявлении кардинала, которое приводит Vatican News.

Понтифику было 88 лет. Папой римским его избрали 13 марта 2013 года. В феврале Франциска госпитализировали с пневмонией. 23 марта понтифика выписали из больницы, а в начале апреля он впервые появился на публике на площади Святого Петра в Ватикане. Тогда врач Серджио Альфьери назвал чудом тот факт, что 88-летний папа римский вернулся домой.