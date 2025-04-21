В Калининградской области появилась услуга «Социальная няня»

Для семей Калининградской области ввели новую услугу — «Социальная няня». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на минсоц.

«Организация кратковременного присмотра и ухода за детьми до трёх лет осуществляется в Калининграде и ещё шести муниципалитетах: Зеленоградском, Гусевском, Гвардейском, Черняховском, Краснознаменском и Балтийском округах. Услуга доступна при поддержке президентского нацпроекта „Семья“ для ряда категорий населения: многодетных семей, граждан, воспитывающих ребёнка с инвалидностью, женщин, которые не состоят в браке и воспитывают ребёнка, семей с детьми, где один или оба супруга — студенты колледжа или вуза очной формы обучения, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», — говорится в сообщении.

Социальная няня работает на базе трёх учреждений министерства соцполитики: Центра социальной помощи семье и детям, Центра содействия семейному устройству детей «Наш дом» и семейного ресурсного центра «Доверие». Кроме того, няня, как сообщается, сможет заниматься с детьми и на дому. Максимальная продолжительность посещения — четыре часа. Обращаться за услугой следует непосредственно в социальные учреждения, которые её оказывают.

Также с апреля в Зеленоградске и Гусеве работают пункты проката предметов первой необходимости для детей до трёх лет. Получить во временное пользование можно коляску, детское автокресло, ванночку для купания, кроватку для новорождённых, стол для кормления и другие предметы первой необходимости. Услуга доступна для многодетных родителей, молодых и студенческих семей, одиноких родителей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.