В восточной части побережья Зеленоградска начинаются восстановительные работы (фото)

На 850-метровом участке побережья Балтийского моря в восточной части Зеленоградска Начинаются аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщается на странице «Балтберегозащиты» «ВКонтакте».



«Подрядчиком выступит ООО „СК Маяк“ — на месте уже установлен информационный паспорт объекта. Берегоукрепление выполнят с использованием конструктива из ряда деревянных свай, непроницаемого ядра из „биг-бэгов“ и внешней наклонной наброской из защитного крупногабаритного камня. Работы продлятся до марта 2026 года», — уточнили в «Балтберегозащите».