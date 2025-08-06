В восточной части побережья Зеленоградска продолжаются восстановительные работы (фото)

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В восточной части побережья Зеленоградска продолжаются аварийно-восстановительные работы. Как сообщает «Балтберегозащита», берегоукрепительные работы идут по графику.

«Установили уже 537 деревянных свай упорного ряда на протяжении 200 метров берега. На 174 метрах уложено непроницаемое ядро из 1200 „гео-бэгов“ с волногосящей внешней защитной бермой из крупногабаритного камня объемом 1720 кубометров», — поясняет учреждение.

Фото: «Балтберегозащита»

К аварийно-восстановительным работам приступили в апреле 2025 года. Они продлятся до марта 2026 года.

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