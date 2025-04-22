Погода в Калининградской области 22 апреля

Днём во вторник, 22 апреля, в Калининградской области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +15°C. Атмосферное давление — 760 мм, ветер северный, 2 м/с. Вероятность осадков — 74%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +13°C, на востоке области — +19°C. Ночью в приморских муниципалитетах ожидается до +5°C, а на востоке — +10°C. На всей территории днём ожидается умеренный дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре во вторник пасмурно. Температура утром +10,3°C, днём +13°C, вечером +8,3°C. Влажность составит 73%, давление — 759 мм рт. ст.