Умер известный российский скульптор Зураб Церетели

Известный российский скульптор, художник-монументалист, президент Российской академии художеств Зураб Церетели скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на помощника скульптора Сергея Шагулашвили.

«Да, это случилось сегодня в половину второго ночи», — заявил собеседник информагентства. Шагулашвили также добавил, что решение о прощании и похоронах будет принято позже. «Коммерсант» со ссылкой на помощника Церетели отмечает, что причиной смерти художника стала остановка сердца.

Зураб Церетели — советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог. С 1997 года — президент Российской академии художеств. Народный художник СССР, народный художник РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Родился 4 января 1934 года в Тбилиси. Основал Московский музей современного искусств (1995), МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели (2000) и Музей современного искусства в Тбилиси (Грузия, 2012).

В России находится несколько его скульптур и работ: памятник Петру Первому, монумент «Дружба навеки» (в честь двухсотлетия присоединения Грузии к России) и мемориальный комплекс на Поклонной горе в Москве, памятник Зое Космодемьянской в Рузе, памятник Александру Пушкину в Апатитах, мозаичный бассейн «Морское дно» в Ульяновске. Церетели также участвовал в разработке оформления гостиничного комплекса «Ялта-Интурист», а также гостиницы «Спорт» (существовала в 1979–2004 годах) и гостиничного комплекса «Измайлово» в Москве. Его скульптуры расположены в том числе в Бразилии, Великобритании, Испании, Италии, США, Франции и Японии.

Напомним, в 2022 году Церетели передал калининградскому Музею Мирового океана скульптуру «Детство Петра», которую он создал в 2008 году.