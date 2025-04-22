КЖД: на Балтийском направлении назначаются дополнительные пригородные поезда

С 1 мая 2025 года в сообщении Калининград — Балтийск ежедневно будут курсировать дополнительные пригородные поезда. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

Рельсовые автобусы назначаются со временем отправления от Южного вокзала в 09:48, 11:30, из Балтийска — в 13:10, 14:30 и 19:05.

Кроме того, назначенные с 15 апреля «дачные» пригородные поезда, отправляющиеся с Южного вокзала в 8:10 и 13:05, из Балтийска — в 9:51 и 16:20, продолжат курсировать ежедневно.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в телеграм-боте «Электрички РЖД».