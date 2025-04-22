Счётная палата РФ признала «Почту России» неэффективной

Счётная палата (СП РФ) признала государственное акционерное общество «Почта России» неэффективным. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на результаты аудита использования средств, выделенных АО в 2020–2024 годов и I квартале 2025 года.

Издание пишет, что по итогам контроля у «Почты России» выявлены проблемы в деятельности, среди которых неэффективное управление, убытки и невыполнение поставленных задач по развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в России. Так, долги акционерного общества с 2020-го к концу 2024 года выросли на 70% — до 128,3 млрд рублей. Расходы на обслуживание долга в 2021–2023 годов увеличились на 79,7% — до 10,6 млрд рублей.

Более того, средний изно объектов недвижимости «Почты России» составил 70%. СП РФ посчитала этот показатель высоким. Аудит показал, что около 2 тыс. полностью или частично свободных имущественных объектов общество не использует, т. е. не пытается извлекать прибыль или загружать на полную мощность. Проблемы выявлены также в модернизации существующих почтовых отделений. Только 723 из 3355 по плану были модернизированы в течение двух лет. С 2021-го по 2025-й в соответствии с поручениями президента АО были предоставлены на это бюджетные инвестиции в объеме 17 млрд рублей. При этом сейчас перечня почтовых отделений, которые подлежат модернизации до 2030 года, нет. СП РФ предупредила «Почту России», что у неё есть риск невыполнения поручения президента по модернизации более 25 тыс. отделений по всей стране.

«Для ликвидации нарушений Счётная палата направила обращения в Генпрокуратуру, правительство и ФНС. Среди ключевых предложений контрольно-надзорного органа — разработка проекта стратегии развития почтовой связи до 2030 г., выделение перечня отделений почтовой связи для модернизации с объемами и источниками финансирования, а также установка лимита долговых обязательств и предельного значения показателя „чистый долг / EBITDA“, говорится в отчете. Кроме того, для пенсионеров предлагается установить денежную компенсацию за несвоевременную выплату пенсий», — пишут «Ведомости». Издание отметило, что представитель Минцифры России, которое курирует деятельность «Почты России», отказался от комментариев.