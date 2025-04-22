В России за последние 15 лет вдвое сократилось число курильщиков. Об этом на II всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России» заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщил ТАСС.

«Распространенность курения среди взрослого населения старше 15 лет [отметилось] снижением в 2,1 раза: с 39,5% в 2009 году до 18,6% в 2024-м», — приводит информагентство слова министра. По его словам, достичь такого результата удалось за счёт мер по борьбе с табачной зависимостью. Мурашко отметил, что тенденция к улучшению ситуации по табакокурению в России будет только улучшаться.