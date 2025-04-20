Калининградстат: в регионе увеличилась доля некурящего населения

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Доля населения, не употребляющего табачные и нетабачные курительтельные и некурительные изделия, в возрасте 15 лет и более по итогам выборочного наблюдения состояния здоровья в 2024 году составила 80,7%. В 2023 году этот показатель составлял 77%. Об этом сообщает Калининградстат в своём докладе.

В материале указано, что в 2024 году в Калининградской области число респондентов в возрасте 15 лет и более, оценивающих состояние своего здоровья как «очень хорошее и хорошее» составило 42,9%. По сравнению с 2023 годом показатель снизился на 8,8 п.п. Доля населения прошедшего диспансеризацию составила 50,6% (в 2022 году — 49,6%).

В 2024 году число лиц, занимающихся спортом самостоятельно, снизилось на 1,2 п.п. Употребление населением ежедневно свежих овощей и фруктов не менее 400 грамм в сутки, увеличилось с 8% в 2023 году до 12,8 % в 2024 году.

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