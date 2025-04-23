Погода в Калининградской области 23 апреля

Погода в Калининградской области 23 апреля
Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
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В среду, 23 апреля, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +19°С, ночью столбик термометра опустится до +7°С. Скорость ветра составит от 1 до 3 м/с с порывами до 5 м/с, направление — юго-восток. Атмосферное давление выше нормы — 763 мм рт. ст. Относительная влажность 77%. Температура воды: 7,7°.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +10°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — +8°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается пасмурная погода с туманом и небольшим дождём. Утром температура воздуха достигнет отметки +5,6°С, днём потеплеет до +17,3°С, вечером похолодает до +13,2°С. Влажность — до 100%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Утром местами туман. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/с. Температура воздуха днём +14...+19 °С. Видимость 3-7 км, в тумане 500-1000 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 0,5 м.

«Ночь оказалась весьма холодной: к 5 утра воздух на метеостанции Калининграда остыл до +2,9°С и город укутал густой туман выхолаживания. Впрочем, уже в ближайшие часы туман быстро рассеется и днём можно рассчитывать на прояснения. Среда будет весьма комфортной: в Калининграде и области к обеду до +16...+19°С, на побережье привычно прохладнее: +11...+15°С. Утром и в первой половине дня — без осадков, а после обеда и вечером местами из кучево-дождевой облачности могут идти небольшие кратковременные дожди», — сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

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