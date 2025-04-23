Квест в дымокамере, конкурсы, концерт: калининградцев приглашают на праздник в честь пожарных

В субботу, 26 апреля, на площади Победы в Калининграде отпразднуют День пожарной охраны России (0+). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В этот день гостей ожидает выставка современной и раритетной техники; соревнования по русскому жиму; конкурсы и подарки; четвероногие спасатели; катание на пожарном подъёмнике; квест в дымокамере; мастер-классы для детей; фото на память в боевой одежде пожарного. Также на площади Победы пройдет концерт с участием специального гостя — участника шоу «Голос» Ильи Хвостова.

Праздник начнется в 10 часов, вход свободный.