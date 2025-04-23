КЖД: расписание поезда Калининград — Санкт-Петербург изменится с 1 мая

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С 1 мая по 25 октября 2025 года в связи с проведением ремонтных работ корректируется расписание движения пассажирского поезда № 80 сообщением Калининград — Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба Калининградской железной дороги.

«Поезд будет отправляться от Южного вокзала на пять минут позже — в 7:30 и следовать по маршруту до станции Нестеров с изменённым расписанием», — говорится в сообщении.

Получить всю актуальную информацию о расписании поездов, оформить проездные документы можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте ОАО «РЖД», в железнодорожных кассах, а также по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

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