ФКР не нашёл подрядчика для ремонта зданий Детской областной больницы

Областной фонд капремонта не смог найти подрядчика для ремонта комплекса зданий Детской областной больницы на ул. Дмитрия Донского, 23 в Калининграде. На участие в торгах не было подано ни одной заявки. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляла 11 355 410 рублей. Заявки на участие в торгах принимали с 15 по 23 апреля. Отремонтировать планировали административно-хозяйственный блок, административное здание, три лечебных корпуса, гаражные боксы и ещё четыре здания на земельном участке с кадастровым номером 39:15:111502:52 площадью 33046 м². Общая площадь комплекса — 19116,87 м².

О том, в ближайшие три года власти планируют провести ремонт в Детской областной больнице, губернатор Алексей Беспрозванных сообщил во время послания Заксобранию 24 декабря 2024 года.

За 2019-2024 годах в ДОБ был осуществлён ряд мероприятий по реорганизации отделений на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Из них за счёт средств медицинского учреждения на ремонт было направлено 600 тыс. рублей, которые были потрачены на ремонт приёмного покоя в рамках дизайнерского проекта.

В 2021 году была завершена работа по реконструкции отделения неврологии суммой в 51,41 млн рублей из средств областного бюджета. Также за его счёт был выполнен капитальный ремонт помещения под установку аппарата компьютерной томографии в 2022 году. Бюджету он обошёлся в 14,99 млн рублей.

В марте 2023 года были сданы в эксплуатацию новые корпуса Детской областной больнице, в которые перевели одно из отделений хирургии, травматологию, ЛОР, нейрохирургию и реанимацию. Стоимость объекта составила 1,48 млрд рублей. Из федерального бюджета на новые корпуса было потрачено 991,77 млн, из областного — 489,60 млн.

Во втором квартале 2024 года также был выполнен капитальный ремонт помещения под установку аппарата магнитно-резонансной томографии. На работы были направлены средства из областного бюджета, их стоимость составила 8,25 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Детской областной больнице проводят реорганизацию отделений по оказанию плановой медицинской помощи. Преобразования способствовали увеличению коечной мощности больницы с 387 до 417 коек.