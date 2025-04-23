Опрос: калининградцы считают День Победы главным государственным праздником

Жители Калининграда считают День Победы главным государственным праздником в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сервисом SuperJob.

Так, 79% калининградцев считают самым главным для себя праздником 9 мая. Причём чаще об этом рассказывали опрошенные старше 45 лет. 76% респондентов также назвали Новый год, ещё по 45% выбрали День защитника Отечества и Международный женский день. 42% опрошенных высказались за Рождество, каждый третий респондент — за 1 мая, а 21% респондентов назвал День народного единства.

По данным опроса, накануне 80-летия Победы акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка» пользуются поддержкой жителей Калининграда. Эти инициативы одобряют 94% и 90% жителей города соответственно. Наибольший отклик они находят среди женщин и молодежи до 35 лет.

«Как отмечают респонденты: „Это наша память о страшной войне“; „Наш святой долг — хранить память о тех, кто отстоял мир“. Комментируя отрицательные отзывы об акциях, респонденты в подавляющем большинстве случаев отмечали неподобающее отношение к символам Победы: „Георгиевская ленточка — это знак отличия и его надо заслужить, а не вешать на антенну автомобиля!“; „Георгиевская лента — это награда! Какое может быть украшение из неё?!“; „9 Мая — это день памяти о войне и победе, в которой воевало и победило не сегодняшнее поколение“», — говорится в результатах исследования.

Напомним, что уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».