Погода в Калининградской области 24 апреля

Днём в четверг, 24 апреля, в Калининграде ожидается облачная погода, небольшой кратковременный дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +16°C. Атмосферное давление — 759 мм, ветер северный, 4 м/с. Вероятность осадков — 60%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +11°C, на востоке области +16°C. На западной территории региона ожидается небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг облачно. Температура утром и днём +14°C, вечером +7°C. Влажность составит 100%, давление — 760 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что «с пасмурного неба и дымки/тумана начинается утро в Калининграде — совсем скоро пелена рассеется и появятся прояснения, которые сейчас уже видны на западе. На севере и востоке региона сейчас локальные дожди, вероятность кратковременных ливней сохранится там и днем, в Калининграде и на западе днем без осадков. Сегодня одеваемся потеплее вчерашнего: днем в Калининграде +12...+14°С, на побережье +9...+12°С, на востоке области +14...+17°С».