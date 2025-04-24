В Калининграде мошенники обманули подростка, желавшего купить брендовую одежду

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В Калинининграде мошенники обманули подростка, который рассчитывал купить брендовую одежду. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России в своём телеграм-канале.

38-летняя жительница города сообщила, что её 16-летний сын стал жерствой злоумышленников. Выяснилось, что подросток вёл переписку с неустановленным лицом. С ним он договорился о покупке брендовых вещей. Он перевёл своему собеседнику 8 тыс. рублей, после чего с ним перестали выходить на связь.

«Со слов матери, денежные средства, которые ее сын перевел аферистам, она дала ему на карманные расходы. В настоящее время следователем по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ „Мошенничество“», — говорится в сообщении.

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