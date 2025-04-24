Горвласти рассказали, где планируется строительство новых школ и детских садов

В программу комплексного развития социальной инфраструктуры Калининграда на период до 2035 года включительно внесены изменения. Как сообщает пресс-служба городской администрации, проектом программы предусмотрено строительство 21 объекта.

В программу включено строительство новых дошкольных образовательных учреждений, среди которых:

детский сад по ул. Арсенальной на 260 мест (для обеспечения застраиваемых территорий в районе ул. Невского — ул. Арсенальной);

детский сад по ул. Новинской на 190 мест (на месте снесенных аварийных домов);

два детских сада в районе пр-та Советского — ул. Б. Окружной суммарно на 930 мест и другие.

Кроме того, предусмотрено строительство средней общеобразовательной школы в мкр. им. А. Космодемьянского на 600 мест и детской школы искусств по ул. Свердлова.

В области культуры включены мероприятия:

по реконструкции объектов на территории Калининградского зоопарка (реконструкция хозяйственно-бытовой канализации для объектов «Ластоногие» и «Львятник», реконструкция вольеров для лосей);

строительство картинной галереи по ул. Иркутской.

В области физической культуры и массового спорта планируется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов:

по ул. Докука;

по ул. Тихорецкая — пер. Портовиков 2-й.

Горвласти уточняют, что программой предусмотрено строительство 80 дошкольных учреждений, 34 школ, 15 объектов дополнительного образования, 11 культурно-досуговых учреждений и 24 спортивных комплекса до 2035 года. Общий объём планируемого финансирования с учётом новых мероприятий составляет 79,6 млрд руб.