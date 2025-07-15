Власти сообщили, где в Ленинградском районе планируют построить детские сады

Для обеспечения микрорайона ул. Артиллерийской в Калининграде объектами социальной инфраструктуры запланировано строительство трёх детских садов. Развитие территории 14 июля обсудила с общественниками глава администрации Калининграда Елена Дятлова в учебном корпусе Западного филиала РАНХиГС.

«На данный момент микрорайон обеспечен школой (ул. Артиллерийская) и детскими садами (ул. Артиллерийская, ул. Героя России Мариенко, ул. Орудийная). Запланировано строительство ещё одной школы на 1725 мест и трёх детских садов (ул. Орудийная, ул. Арсенальная и ул. Молодой Гвардии) общей мощностью 935 мест. Строительство этих учреждений в обозримой перспективе возможно при финансовой поддержке федерального центра», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

9 июля на ул. Молодой Гвардии в Калининграде открыли новое отделение детской поликлиники. Проект строительства школы на 1725 мест на ул. Героя России Мариенко прошёл госэкспертизу в июне. В настоящее время власти ищут подрядчика для строительства учреждения.