Власти сообщили, где в Ленинградском районе планируют построить детские сады

Власти сообщили, где в Ленинградском районе планируют построить детские сады
Фото: пресс-служба администрации Калининграда
Все новости по теме: Детские сады

Для обеспечения микрорайона ул. Артиллерийской в Калининграде объектами социальной инфраструктуры запланировано строительство трёх детских садов. Развитие территории 14 июля обсудила с общественниками глава администрации Калининграда Елена Дятлова в учебном корпусе Западного филиала РАНХиГС.

«На данный момент микрорайон обеспечен школой (ул. Артиллерийская) и детскими садами (ул. Артиллерийская, ул. Героя России Мариенко, ул. Орудийная). Запланировано строительство ещё одной школы на 1725 мест и трёх детских садов (ул. Орудийная, ул. Арсенальная и ул. Молодой Гвардии) общей мощностью 935 мест. Строительство этих учреждений в обозримой перспективе возможно при финансовой поддержке федерального центра», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

9 июля на ул. Молодой Гвардии в Калининграде открыли новое отделение детской поликлиники. Проект строительства школы на 1725 мест на ул. Героя России Мариенко прошёл госэкспертизу в июне. В настоящее время власти ищут подрядчика для строительства учреждения.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter