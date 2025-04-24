В Гурьевске намерены расширить центральную районную больницу. Об этом сообщило министерство здравоохранения Калининградской области в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Жительница муниципалитета рассказала о том, что «неправильная ситуация с дневным стационаром произошла», и это «навевает на мысль об очередном решении закрыть больницу». Она задалась вопросом, что мешает пристроить к зданию лечебницы новый корпус, как это сделали с отделением офтальмологии в КОКБ. Она привела также пример, как быстро появляются алкомаркеты и вейп-шопы. Для этого, утверждает жительницы Гурьевска, «участки земли находятся, а вот под больницу нет».

«Центральная районная больница в Гурьевске не планирует закрываться. Сейчас обсуждаются различные варианты расширения. Больница уже подала заявки на рассмотрение этих вариантов, сейчас идёт рассмотрение предложений», — говорится в сообщении минздрава.





Изображение: скриншот комментариев на странице губернатора Калининградской области