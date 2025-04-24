В регионе увеличили размер выплат ко Дню Победы для ветеранов ВОВ

В регионе увеличили размер выплат ко Дню Победы для ветеранов ВОВ
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»

В Калининградской области увеличили размер выплат ко Дню Победы для ветеранов Великой Отечественной войны. Соответствующе постановление за подписью губернатора региона Алексея Беспрозванных опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, размеры выплат изменяются для двух категорий ветеранов. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны вместо 10 тыс. рублей получат 30 тыс. рублей. Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период войны, выплата остаётся на прежнем уровне — 10 тыс. рублей. Постановление вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

«В министерстве социальной политики сообщили, что региональные выплаты ко Дню Победы получат более 1 900 человек. На эти цели в областном бюджете предусмотрено свыше 13 миллионов рублей. Средства на банковские счета будут перечислены 5 мая», — сообщила пресс-служба регионального правительства.

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