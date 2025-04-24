В регионе увеличили размер выплат ко Дню Победы для ветеранов ВОВ

В Калининградской области увеличили размер выплат ко Дню Победы для ветеранов Великой Отечественной войны. Соответствующе постановление за подписью губернатора региона Алексея Беспрозванных опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, размеры выплат изменяются для двух категорий ветеранов. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны вместо 10 тыс. рублей получат 30 тыс. рублей. Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период войны, выплата остаётся на прежнем уровне — 10 тыс. рублей. Постановление вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.