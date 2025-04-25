Погода в Калининградской области 25 апреля

Погода в Калининградской области 25 апреля
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Днём в пятницу, 25 апреля, в Калининградской области ожидается переменная облачность, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура будет в районе +12°C. Ветер, как обещают синоптики, будет северный, около пяти метров в секунду. Атмосферное давление — 763 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +10°C. В центре и на востоке (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) региона дневная температура составит +12°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно чуть теплее (до +6°C), а на востоке региона прохладнее (до +5°C). Осадков не ожидается.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в пятницу ждёт ясная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +7,2°C, днём поднимется до +9,6°C, а вечером опустится до +4,2°C. Утром прогнозируется северо-восточный ветер, который днём сменится на северный. Влажность — на уровне 54–95%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о холоде и заморозках.

«Днем в Калининграде и области +10...+13°C, на побережье +7...+10°C, малооблачно, без осадков. Ветер северный/северо-западный, умеренный (4-8 м/с), на побережье днем и вечером в порывах до 10-13 м/с. Атмосферное давление будет повышаться с 763 до 769 мм рт. ст.», — добавляют синоптики-любители.

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