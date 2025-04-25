Заморозки и «солидный» минус: погодный обзор на выходные

В выходные Калининградскую область регион ждет резкое похолодание — температура окажется на 5-8°C ниже климатической нормы. Выхолаживание арктической воздушной массы ночами «не оставит шансов миновать заморозки». В ночь на субботу они ожидаются на большей части региона, а в ночь на воскресенье «в „солидный“ минус до −2...-4°C может уйти вся область». Об этом сообщают синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Днем в пятницу в Калининграде и области ожидается +10...+13°C, на побережье — +7...+10°C. Малооблачно и без осадков. Ветер северный/северо-западный, умеренный (4-8 м/с), на побережье днем и вечером в порывах до 10-13 м/с. Атмосферное давление будет повышаться с 763 до 769 мм рт. ст.

В субботу ночью в прибрежной зоне температура +2...+4°C, в Калининграде 0...+2°C, по области до 0...-2°C, на высоте почвы и в низинах до −3...-4°C. Ясно/малооблачно, без осадков. Днем +8...+12°C, в Калининграде и на западе — ясно/малооблачно, на востоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный/северо-западный, умеренный (4-8 м/с). Атмосферное давление будет повышаться с 769 до 773 мм рт. ст.

В воскресенье ночью на побережье 0...+3°C, в Калининграде −2...+1°C, по области −1...-4°C, на высоте почвы и в низинах местами до −4...-6°C. Днем ожидается +8...+12°C, ясно/малооблачно, без осадков. Ветер переменный (преимущественно северный/северо-восточный), слабый (1-4 м/с). Атмосферное давление будет понижаться с 773 до 771 мм рт. ст.

По предварительным данным, в понедельник ещё вероятны заморозки до 0...-3°C по области (местами ниже), но днём должно стать теплее. Температура составит +13...+16°C, малооблачно/переменная облачность, без осадков.