Депутатов удивили изменения правил благоустройства территории Калининграда

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Депутаты городского совета Калининграда обсуждают проект новых правил благоустройства городского округа. Предлагаемые изменения вызвали ряд вопросов у членов постоянной комиссии по городскому хозяйству на заседании 24 апреля.

Как было отмечено, правки коснулись практически всех аспектов правил благоустройства. Внести предлагается 74 изменения. Часть из них депутаты посчитали странными и далёкими от реальности.

«Некоторые пункты меня очень сильно удивили. Например, мы исключаем пункт о запрете на выливание помоев из окон. Я не знаю, почему, но, видимо, можно выливать в Калининграде», — заметил депутат Дмитрий Коваленко.

К нововведениям, которые как минимум требуют объяснений, он также отнёс сроки уборки крупногабаритных отходов и порубочных остатков, необходимость каждому дому иметь паспорт фасада, размер прилегающей к участкам домов территории, которую необходимо убирать. «Заранее сами себя дискредитируем», — заключил депутат, предложив доработать проект и вновь вынести его на обсуждение комиссии. Сочли документ «сырым» и некоторые другие депутаты.

По мнению докладчика, председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации Калининграда Максима Федосеева, скорректировать проект можно за пару дней. В итоге было решено всё же вынести его сразу на рассмотрение совета депутатов.

Общественные обсуждения проекта проводились с 1 марта по 26 апреля 2024 года. Действующие правила благоустройства в Калининграде были утверждены в 2021 году.

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